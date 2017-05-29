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29.05.2017  12:41

Пулєв вимагає від IBF не санкціоновувати реванш Джошуа з Кличком

Команда офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в надважкій вазі болгарина Кубрата Пулєва подала в IBF протест на петицію промоутера володаря чемпіонського титулу за цією версією британця Ентоні Джошуа Едді Херн, який просив організацію як виняток надати Джошуа провести ще один добровільний захист титулу ( реванш проти Володимира Кличка) перед обов'язковим захистом проти офіційного претендента.

Про це повідомляє британське видання Express.

З огляду на той факт, що в абсолютно аналогічній ситуації IBF не санкціонувала проведення матчу-реваншу Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі через небажання команди тодішнього офіційного претендента на титул В'ячеслава Глазкова поступатися своїм першочергове право бою з чемпіоном, шанси на те, що IBF дозволить Джошуа провести бій-реванш з Володимиром Кличком перед поєдинком з Кубратом Пулєвим, вкрай малі.

І вони можуть бути тільки в тому випадку, якщо Едді Херн все-таки вдасться фінансово мотивувати команду Пулєва - гарантувати їм дуже великі відступні до розгляду даного питання функціонерами IBF, зазначає boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа просить перенести обов'язковий захист по лінії IBF.
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