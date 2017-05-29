Усик: З Лебедєвим і Гассієвим готовий битися хоч в Москві, не підключайте політику

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик готовий проводити об'єднавчі поєдинки з російськими боксерами Дєнісом Лебедєвим і Муратом Гассієвим, що володіють поясами WBA і IBF відповідно, в будь-якому місті світу.

Про це український боксер заявив в ефірі програми Політика чемпіонів.

"Це були б хороші поєдинки для боксу, для любителів боксу. А тут починають підключати політику, починає сміття литися ... Тут взагалі треба забути про політику і дивитися тільки в сторону спорту, тому що так (без об'єднавчих боїв - boxingnews.com. ua) ніякого інтересу немає - ми стоїмо на місці, не розвиваємося", - заявив він.

"Мені взагалі без різниці, де битися - я готовий їхати в будь-яке місто світу у будь-яку країну світу. Я готовий їхати в Москву або в якісь інші міста, щоб боксувати з цими хлопцями. Просто потрібно домовлятися - щоб промоутери між собою розмовляли", - сказав Олександр Усик.

Раніше Усик заявив, що не збирається змінювати українське громаняднство на російське, якщо така пропозиція надійде.