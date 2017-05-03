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1780 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]03.05.2017 08:08
Віталій Кличко: Це був найкращий бій Володимира, але, на жаль, не результат
Бій з Ентоні Джошуа був одним з найкращих в кар`єрі Володимира Кличка.
Про це заявив його брат Віталій Кличко.
"Дуже пишаюся братом. Це був його найкращий бій, але, на жаль, не результат", - заявив він німецькому таблоїду Bild - Zeitung.
При цьому київський мер не вважає, що поважний, як для топ-боксера, вік якось особливо вплинув на результат поєдинку.
"Він не такий вже і старий в 41 рік, - цитує Віталія vringe.com. - Він був дуже швидкий на ногах, та і взагалі круто виглядав.
Більше того, як на мене, він виглядав краще, ніж Джошуа, який на 14 років молодше. Не має значення, що Володимир вирішить з приводу свого майбутнього в якості спортсмена - я максимально підтримаю його".
— 1
_ 03.05.2017 09:19
Зрозуміло, що старший брат ставится до молодшого поблажливо, але постійно опущені руки і відразу обнімання -постійний клінч... То явно не був бокс. А от Джошуа якраз і витиснув максимум з такої "тактики" (вимушеноє, бо сили нема). Провів два спурти і того було достатньо. Бокс (удари) був лише в двох раундах. Хтось сумнівається, що Мейвейзер сильніший за обидвох Кличків разом з Джошуа? Крім Віталія ніхто несумнівається.
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