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03.05.2017  08:08

Віталій Кличко: Це був найкращий бій Володимира, але, на жаль, не результат

Бій з Ентоні Джошуа був одним з найкращих в кар`єрі Володимира Кличка.

Про це заявив його брат Віталій Кличко.

"Дуже пишаюся братом. Це був його найкращий бій, але, на жаль, не результат", - заявив він німецькому таблоїду Bild - Zeitung.

При цьому київський мер не вважає, що поважний, як для топ-боксера, вік якось особливо вплинув на результат поєдинку.

"Він не такий вже і старий в 41 рік, - цитує Віталія vringe.com. - Він був дуже швидкий на ногах, та і взагалі круто виглядав.

Більше того, як на мене, він виглядав краще, ніж Джошуа, який на 14 років молодше. Не має значення, що Володимир вирішить з приводу свого майбутнього в якості спортсмена - я максимально підтримаю його".

 
Коментарі
 — 1
Семенен _ 03.05.2017 09:19
Зрозуміло, що старший брат ставится до молодшого поблажливо, але постійно опущені руки і відразу обнімання -постійний клінч... То явно не був бокс. А от Джошуа якраз і витиснув максимум з такої "тактики" (вимушеноє, бо сили нема). Провів два спурти і того було достатньо. Бокс (удари) був лише в двох раундах. Хтось сумнівається, що Мейвейзер сильніший за обидвох Кличків разом з Джошуа? Крім Віталія ніхто несумнівається.
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