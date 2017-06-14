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14.06.2017  22:34

Беллью: Ломаченко найбільш близький до ідеалу в боксі на даний момент

Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі британець Тоні Беллью в інтерв'ю Sky Sports назвав свою п'ятірку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

На п'яте місце в своєму рейтингу Беллью поставив кубинця Гільєрмо Рігондо, на четверте - мексиканця Сауля Альвареса, на третє - казаха Геннадія Головкіна, на друге - американця Андре Ворда, а на перше - українця Василя Ломаченка.

"Я ставлю Ломаченка на перше місце, тому що я впевнений, що з нинішніх боксерів він краще за всіх збалансований в атаці і захисті", - зазначив він.

Єдина проблема - він ще не перемагав суперників елітного рівня. Але він найбільш близький до ідеалу в боксі на даний момент", - сказав Тоні Беллью, слова якого наводить boxingnews.com.ua.

Як відомо, Василь Ломаченко натякнув Орландо Салідо, що хоче якнайшвидше провести матч-реванш.
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