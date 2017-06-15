Вайлдер потрапив за грати за марихуану

Чемпіон світу за версією WBС в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер був арештований поліцією свого рідного міста Тускалуса.

Вайлдеру висунули звинувачення у незаконному володінні марихуаною, яку знайшли в його автомобілі Cadillac Escalade, і випустили його під заставу у розмірі 1000 доларів США.

Адвокат Вайлдера Пол Паттерсон заявив, що Вайлдер не користувався своїм автомобілем Cadillac Escalade вже кілька днів, оскільки їздив у інший штат на іншій своїй машині - Rolls Roys.

За словами адвоката, марихуана потрапила в Cadillac Escalade Деонтея Вайлдера за час його відсутності в Тускалусі, пише boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що тренер Кличка радить йому битися з Вайлдером.