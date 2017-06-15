Останнє в розділі
382 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]15.06.2017 20:41
Вайлдер потрапив за грати за марихуану
Чемпіон світу за версією WBС в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер був арештований поліцією свого рідного міста Тускалуса.
Вайлдеру висунули звинувачення у незаконному володінні марихуаною, яку знайшли в його автомобілі Cadillac Escalade, і випустили його під заставу у розмірі 1000 доларів США.
Адвокат Вайлдера Пол Паттерсон заявив, що Вайлдер не користувався своїм автомобілем Cadillac Escalade вже кілька днів, оскільки їздив у інший штат на іншій своїй машині - Rolls Roys.
За словами адвоката, марихуана потрапила в Cadillac Escalade Деонтея Вайлдера за час його відсутності в Тускалусі, пише boxingnews.com.ua.
Раніше була інформація, що тренер Кличка радить йому битися з Вайлдером.
|Деонтей Вайлдер
— 1
Oleg Oleksyuk _ 15.06.2017 21:05
Спочатку Фюрі, тепер Вайлдер... профі-чемпіони
Читай також
|
30.04.2017
Кличко програв британцю Джошуа в бою за титул чемпіона світу. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua