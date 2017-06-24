Українець Юрій Шестак - чемпіон Європи 2017 року з боксу

Юрій Шестак відтепер носитиме звання чемпіона Європи з боксу у ваговій категорії до 60 кг.

У фіналі турніру 2017 року у Харкові український боксер виявився сильнішим за Габіла Мамедова з Росії.

Відразу зауважимо, що росіянин вийшов на фінальний поєдинок із солідною гематомою над правим оком, яку він отримав у попередньому бою.

Якщо брати перший раунд, то він пройшов переважно у рівній боротьбі, але перевагою все ж володів наш співвітчизник, незважаючи на те, що гість із сусідньої держави був дещо влучнішим.

У другому відрізку Шестак у певний момент заволодів тотальною ініціативою, під час якої серйозно струсонув суперника. Але Юрій пішов у непотрібну "рубку", отримав кілька ударів, і рефері відрахував йому нокдаун.

На вирішальний раунд Юрій вийшов зарядженим. Допомагали і трибуни, які активно підтримували свого співвітчизника.

З плином часу ставало зрозуміло, що Шестак повинен виграти цей бій. Українець, до речі, побував на настилі рингу, але нокдауну не було, адже його підштовхнув суперник.

Вирок суддів - 4:1 на користь Шестака, який і став чемпіоном Європи на домашньому турнірі.

Нагадаємо, Буценко задовольнився срібною нагородою.