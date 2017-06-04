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377 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.06.2017 13:09
Ломаченко натякнув Салідо, що хоче якнайшвидше провести матч-реванш
Василь Ломаченко натякнув Орландо Салідо, що хоче якнайшвидше провести матч-реванш
Про це він написав к своєму instagram.
"Якщо ми будемо чекати, коли будемо готові, ми будемо чекати все життя", - написав Ломаченко.
Нагадаємо, другий бій Ломаченко з Салидо може пройти на початку серпня.
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30.04.2017
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