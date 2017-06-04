Ломаченко натякнув Салідо, що хоче якнайшвидше провести матч-реванш

Василь Ломаченко натякнув Орландо Салідо, що хоче якнайшвидше провести матч-реванш

Про це він написав к своєму instagram.

"Якщо ми будемо чекати, коли будемо готові, ми будемо чекати все життя", - написав Ломаченко.

If we wait until we are ready, we will be waiting for the rest of our lives. 🥊🤖👊 #boxing #redemption #ready Публикация от Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Июн 3 2017 в 4:45 PDT

Нагадаємо, другий бій Ломаченко з Салидо може пройти на початку серпня.