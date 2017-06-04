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04.06.2017  20:36

Ломаченко просить Порошенко розслідувати убивство в Одесі його друга

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (8-1, 6 КО) звернувся з листом до президента України Петра Порошенка, в якому просить звернути увагу на кримінальну справу щодо вбивства в квітні 2015 року українського кікбоксера і бійця тайського боксу Сергія Лащенка.

Лащенко був близьким другом Ломаченка.
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