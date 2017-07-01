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963 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
01.07.2017  17:29

Усик виступить в World Boxing Super Series

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик підписав контракт з World Boxing Super Series і виступить в першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів.

Українець став 4-м чемпіоном світу, залученими до участі в турнірі. Раніше було оголошено про підписання контрактів з Муратом Гассієвим (IBF), Майрісом Бріедісом (WBC) і Юніером Дортікосом (WBA Regular).

Жеребкування 1/4 фіналу World Boxing Super Series відбудеться 8 липня в Монако. Чемпіони світу дізнаються своїх супротивників з числа претендентів.

Нагадаємо, переможець турніру отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, призові в розмірі 10 мільйонів доларів і трофей Мохаммеда Алі.

Раніше була інформація, що Гловацьки підписав контракт з WBSS.
Коментарі
 — 1
Vasil Koliszhak _ 01.07.2017 18:03
Олександ вся Україна вболіватиме за тебе ти наша гордість ти наш герой. Слава Україні!
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