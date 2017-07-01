Усик виступить в World Boxing Super Series

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик підписав контракт з World Boxing Super Series і виступить в першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів.

Українець став 4-м чемпіоном світу, залученими до участі в турнірі. Раніше було оголошено про підписання контрактів з Муратом Гассієвим (IBF), Майрісом Бріедісом (WBC) і Юніером Дортікосом (WBA Regular).

Жеребкування 1/4 фіналу World Boxing Super Series відбудеться 8 липня в Монако. Чемпіони світу дізнаються своїх супротивників з числа претендентів.

Нагадаємо, переможець турніру отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, призові в розмірі 10 мільйонів доларів і трофей Мохаммеда Алі.

Раніше була інформація, що Гловацьки підписав контракт з WBSS.