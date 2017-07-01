Усик виступить в World Boxing Super Series
Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик підписав контракт з World Boxing Super Series і виступить в першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів.
Українець став 4-м чемпіоном світу, залученими до участі в турнірі. Раніше було оголошено про підписання контрактів з Муратом Гассієвим (IBF), Майрісом Бріедісом (WBC) і Юніером Дортікосом (WBA Regular).
Жеребкування 1/4 фіналу World Boxing Super Series відбудеться 8 липня в Монако. Чемпіони світу дізнаються своїх супротивників з числа претендентів.
Нагадаємо, переможець турніру отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, призові в розмірі 10 мільйонів доларів і трофей Мохаммеда Алі.
Раніше була інформація, що Гловацьки підписав контракт з WBSS.
Usyk joins World Boxing Super Serieshttps://t.co/gmKjtSQNnz @WBSuperSeries @Tom_Gray_Boxing @dougiefischer @mrosenthal_ring #boxing— Bible of Boxing (@ringmagazine) 1 липня 2017 р.
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26.06.2017
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