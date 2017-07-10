Бій-реванш Кличко-Джошуа може пройти в Африці
Матч-реванш між чемпіоном світу за версіях WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Володимиром Кличком, якщо українець скористається опцією на повторний бій, може пройти в столиці Нігерії - Абудже.
Про це повідомляє офіційний сайт фан-клубу братів Кличків з посиланням на британські ЗМІ.
За даними The Sun, промоутер Джошуа -Едді Хірн - має на столі дві пропозиції від цього міста, і цього тижня рішення про місце проведення можливого матчу-реваншу буде прийнято.
"Є великий інтерес з Нігерії, ми вже отримали дві дуже вигідних у фінансовому плані пропозиції. Є зацікавленість з боку Китаю і ОАЕ. Зараз ми все ще вивчаємо варіанти, враховуючи як фінансову складову, так і безпеку з логістикою", - заявив Хірн.
Раніше повідомлялося, що бій-реванш Кличко -Джошуа готовий прийняти Лас-Вегас.
Зазначимо, що Кличко-молодший ще не визначився щодо свого майбутнього в боксі, про що сам нещодавно і заявив.
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01.07.2017
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