Бій-реванш Кличко-Джошуа може пройти в Африці

Матч-реванш між чемпіоном світу за версіях WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Володимиром Кличком, якщо українець скористається опцією на повторний бій, може пройти в столиці Нігерії - Абудже.

Про це повідомляє офіційний сайт фан-клубу братів Кличків з посиланням на британські ЗМІ.

За даними The Sun, промоутер Джошуа -Едді Хірн - має на столі дві пропозиції від цього міста, і цього тижня рішення про місце проведення можливого матчу-реваншу буде прийнято.

"Є великий інтерес з Нігерії, ми вже отримали дві дуже вигідних у фінансовому плані пропозиції. Є зацікавленість з боку Китаю і ОАЕ. Зараз ми все ще вивчаємо варіанти, враховуючи як фінансову складову, так і безпеку з логістикою", - заявив Хірн.

Раніше повідомлялося, що бій-реванш Кличко -Джошуа готовий прийняти Лас-Вегас.

Зазначимо, що Кличко-молодший ще не визначився щодо свого майбутнього в боксі, про що сам нещодавно і заявив.