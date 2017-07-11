Усик проведе бій з Хуком у Києві 9 вересня
Чемпіон світу за версією WBO Олександр Усик (12-0, 10 KO) проведе наступний бій проти Марко Хука в Києві.
Поєдинок відбудеться 9 вересня.
Нагадаємо, бій відбудеться в рамках 1/4 фіналу World Boxing Super Series.
Півфінали цього турніру відбудуться в січні-лютому, а фінали - в червні.
Підсумки жеребкування:
крузервейт
Олександр Усик (Україна) (12-0-0, 10 КО) - Марко Хук (Німеччина) (40-4-1, 27 КО)
Мурат Гассієв (Росія) (24-0-0, 17 КО) - Кшиштоф Влодарчик (Польща) (53-3-1, 37 КО)
Маріс Брієдіс (Латвія) (22-0-0, 18 КО) - Майк Перес (Куба) (22-2-1, 14 КО)
Юніер Дортікос (Куба) (21-0-0, 20 КО) - Дмітрій Кудряшов (Росія) (21-1-0, 21 КО)
Раніше повідомлялося, що Усика називають одним з фаворитів Всесвітньої боксерської суперсерії
Александр Усик встретится с Марком Хуком 9 сентября в Киеве Чемпион мира по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 KO) проведет следующий бой 9 сентября в Киеве.Его соперником в 1/4 боксерской суперсерии будет опытный немецкий боксер,экс-чемпион мира Марко Хук (40-4-1, 27 КО) Организатор турнира Калле Зауэрланд подтвердил эту информацию.
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