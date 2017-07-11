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11.07.2017  16:19

Усик проведе бій з Хуком у Києві 9 вересня

Чемпіон світу за версією WBO Олександр Усик (12-0, 10 KO) проведе наступний бій проти Марко Хука в Києві.

Поєдинок відбудеться 9 вересня.

Нагадаємо, бій відбудеться в рамках 1/4 фіналу World Boxing Super Series.

Півфінали цього турніру відбудуться в січні-лютому, а фінали - в червні.

Підсумки жеребкування:

крузервейт

Олександр Усик (Україна) (12-0-0, 10 КО) - Марко Хук (Німеччина) (40-4-1, 27 КО)

Мурат Гассієв (Росія) (24-0-0, 17 КО) - Кшиштоф Влодарчик (Польща) (53-3-1, 37 КО)

Маріс Брієдіс (Латвія) (22-0-0, 18 КО) - Майк Перес (Куба) (22-2-1, 14 КО)

Юніер Дортікос (Куба) (21-0-0, 20 КО) - Дмітрій Кудряшов (Росія) (21-1-0, 21 КО)

Раніше повідомлялося, що Усика називають одним з фаворитів Всесвітньої боксерської суперсерії

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