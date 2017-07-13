Кличко заговорив про спортивну пенсію

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) на відкритому майстер-класі учасниць "Школи успіху", зізнався, що замислюється над завершенням кар'єри, але не збирається спочивати на лаврах після відходу з боксу.

"Мій останній поєдинок був не таким успішним. Я до цього звик, нічого страшного. Не завжди в житті складається все так, як хочеться. Але тут важливо робити висновки і розбиратися, чому так сталося.

У 41 рік я думаю про те, як буду вибудовувати кар'єру далі. Так, я думаю про спортивну пенсію, але сидіти і жити спогадами про минуле я не збираюся ні в якому разі. Тільки вперед! "- цитує Кличка womo.ua.

Зазначимо, що Кличко-молодший ще не визначився щодо свого майбутнього в боксі, про що сам нещодавно і заявив.

Також повідомлялося, що бій-реванш Кличко - Джошуа може пройти в Африці.