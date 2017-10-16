Бій Джошуа - Пулєв на межі скасування через травму болгарина

Бій у суперважкому дивізіоні між британським чемпіоном, володарем поясів WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа та болгарським претендентом Кубратом Пулєв може не відбутися через травму болгарина.

Пулєв отримав травму плеча ще 6 жовтня, але продовжив тренуватися і готуватися до бою 28-го числа. Проте зараз стало відомо, що болгарин травмував ще й грудний м'яз.

За інформацією World Boxing News, через декілька днів команда Пулєва офіційно оголосить про скасування поєдинку у Кардіффі.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа в своєму попередньому поєдинку здолав нокаутом українця Володимира Кличка. Тоді як Кличко ще у 2014 році нокаутував Пулєва.