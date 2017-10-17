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17.10.2017  10:25

Джошуа отримав нового суперника через травму Пулєва

 Карлос Такам

У команді болгарського боксера Кубрата Пулєва оголосили про скасування поєдинку проти чемпіона Ентоні Джошуа.

Але вечір боксу у Кардіффі 28 жовтня все-таки відбудеться і Джошуа вийде в ринг.

Його новим суперником стане камерунець Карлос Такам, на рахунку якого 39 матчів, у яких він здобув 35 перемог (27 нокаутом), тричі програв, а один раз бій завершився унічию.

Менеджер Джошуа Едді Гірн повідомив, що коли у команді камерунця дізналися про бій, то дуже зраділи такій перспективі, повідомляє Sky Sports. 

Додамо, що 28 жовтня на кону поєдинка стоятиме три пояси Джошуа - WBO, IBF, IBO.

Sportarena.com

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа в своєму попередньому поєдинку здолав нокаутом українця Володимира Кличка.
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