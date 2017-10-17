Рігондо каже, що всі попередні суперники Ломаченка були "мертвими"

Гільєрмо Рігондо. Фото: boxingscene.com

Кубинський боксер Гільєрмо Рігондо, з яким 9 грудня зустрінеться українець Василь Ломаченко, вважає, що всі його суперники були низького рівня.

Рігондо заявив, що Ломаченку буде дуже важко битися з ним, адже він не такий "мертвий", як попередні опоненти українця.

"У мене не буде проблем з ним. Проблеми мають турбувати саме його. Бо я не ті "мерці", з якими він вже бився", - заявив кубинець.

"Габарити Ломаченка? Я не переживаю, бо майже усі суперники переважали мене в першу чергу в зрості", - цитує Рігондо boxingscene.com.

Нагадаємо, бій відбудеться 9 грудня у Лас-Вегасі. Це буде перша в історії професійного боксу зустріч двократних олімпійських чемпіонів.

Раныше повідомлялося, що Ломаченко планує здобути над Рігондо яскраву перемогу.

Як відомо, на бій Ломаченко - Рігондо продані всі квитки.