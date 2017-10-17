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17.10.2017  17:29

Бій Усик - Бріедіс відбудеться в Саудівській Аравії

Півфінали і фінал World Boxing Super Series пройдуть в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Mirror.

Нагадаємо, в півфіналі чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) зустрінеться з володарем пояса WBC Майріс Бріедіс (23-0, 18 КО).

Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде в січні.
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