Бій Усик - Бріедіс відбудеться в Саудівській Аравії

Півфінали і фінал World Boxing Super Series пройдуть в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Mirror.

World Boxing Super Series cruiserweight semi-finals and final to take place in Saudi Arabiahttps://t.co/3vpkbVdDRx pic.twitter.com/JHCTdQ6bkI — Mirror Fighting 🥊 (@MirrorFighting) 16 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, в півфіналі чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) зустрінеться з володарем пояса WBC Майріс Бріедіс (23-0, 18 КО).

Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде в січні.