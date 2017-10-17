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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 17:29
Бій Усик - Бріедіс відбудеться в Саудівській Аравії
Півфінали і фінал World Boxing Super Series пройдуть в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє Mirror.
World Boxing Super Series cruiserweight semi-finals and final to take place in Saudi Arabiahttps://t.co/3vpkbVdDRx pic.twitter.com/JHCTdQ6bkI— Mirror Fighting 🥊 (@MirrorFighting) 16 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, в півфіналі чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) зустрінеться з володарем пояса WBC Майріс Бріедіс (23-0, 18 КО).
Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде в січні.
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