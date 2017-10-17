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17.10.2017
60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 23:30
Ломаченко показав, як буде бити Рігондо. ВІДЕО
Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко показав своєму майбутньому супернику кубинцю Гільєрмо Рігондо, як буде його бити.
Відповідне відео українець опублікував у своєму інстаграмі.
Зазначимо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Нагадаємо, що на цей поєдинок розпродано всі квитки.
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