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17.10.2017  23:30

Ломаченко показав, як буде бити Рігондо. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко показав своєму майбутньому супернику кубинцю Гільєрмо Рігондо, як буде його бити.

Відповідне відео українець опублікував у своєму інстаграмі.

December 9 🤖🇺🇦

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Окт 16 2017 в 2:46 PDT

Зазначимо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що на цей поєдинок розпродано всі квитки.
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