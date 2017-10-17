Ломаченко показав, як буде бити Рігондо. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко показав своєму майбутньому супернику кубинцю Гільєрмо Рігондо, як буде його бити.

Відповідне відео українець опублікував у своєму інстаграмі.

December 9 🤖🇺🇦 Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Окт 16 2017 в 2:46 PDT

Зазначимо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що на цей поєдинок розпродано всі квитки.