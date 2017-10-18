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18.10.2017  22:54

Стіверн і Вайлдер підписали контракт на бій

Фото klitschko-brothers

Екс-чемпіон світу по версії WBC в надважкій вазі Бермейн Стіверн підписав контракт на бій з діючим володарем цього титула Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомили менеджери Стіверна Джош Даблін І Джеймс Принс виданню BoxingScene.

Поєдинок Уайлдер - Стіверн стане головною подією турніру, який заплановано на 4 листопада в Барклайс-центрі в Брукліні, пише Klitschko-brothers.
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