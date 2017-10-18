Останнє в розділі
4 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 22:54
Стіверн і Вайлдер підписали контракт на бій
|Фото klitschko-brothers
Екс-чемпіон світу по версії WBC в надважкій вазі Бермейн Стіверн підписав контракт на бій з діючим володарем цього титула Деонтеєм Вайлдером.
Про це повідомили менеджери Стіверна Джош Даблін І Джеймс Принс виданню BoxingScene.
Поєдинок Уайлдер - Стіверн стане головною подією турніру, який заплановано на 4 листопада в Барклайс-центрі в Брукліні, пише Klitschko-brothers.
Читай також
|
01.07.2017
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua