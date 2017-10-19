Ломаченко показав нелегкі умови підготовки до бою із Рігондо

Українець Василь Ломаченко продемонстрував фото із свого тренувального табору в Лос-Анджелесі, де він готується до бою із Гільєрме Рігондо.

Боксер показав, як і в яких умовах він робить пробіжки.

На фото видно, що Ломаченко біжить по грунтовій стежці із камінням та ще й під гірку. Очевидно, що під час його тренування стоїть спекотна погода.

🤖🇺🇦 Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Окт 18 2017 в 4:02 PDT

Зазначимо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що на цей поєдинок розпродано всі квитки.