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19.10.2017  15:59

Ломаченко показав нелегкі умови підготовки до бою із Рігондо

Українець Василь Ломаченко продемонстрував фото із свого тренувального табору в Лос-Анджелесі, де він готується до бою із Гільєрме Рігондо.

Боксер показав, як і в яких умовах він робить пробіжки.

На фото видно, що Ломаченко біжить по грунтовій стежці із камінням та ще й під гірку. Очевидно, що під час його тренування стоїть спекотна погода.

🤖🇺🇦

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Окт 18 2017 в 4:02 PDT

Зазначимо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що на цей поєдинок розпродано всі квитки.
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