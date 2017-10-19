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21 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 15:59
Ломаченко показав нелегкі умови підготовки до бою із Рігондо
Українець Василь Ломаченко продемонстрував фото із свого тренувального табору в Лос-Анджелесі, де він готується до бою із Гільєрме Рігондо.
Боксер показав, як і в яких умовах він робить пробіжки.
На фото видно, що Ломаченко біжить по грунтовій стежці із камінням та ще й під гірку. Очевидно, що під час його тренування стоїть спекотна погода.
Зазначимо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Нагадаємо, що на цей поєдинок розпродано всі квитки.
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