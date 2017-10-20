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20.10.2017  10:56

Вайлдер: Зустріч із Джошуа? Балачки не потрібні, усі хочуть побачити цей бій

Деонтей Вайлдер. Фото: Instagram

Американський боксер Деонтей Вайлдер хоче, щоб його зустріч із британцем Ентоні Джошуа відбулася у 2018 році.

Вайлдер сподівається, що вже наступного року вболівальники отримають насолоду від протистояння двох чемпіонів.

Американець володіє поясом чемпіона світу за версією WBC, тоді як у англійця - титули IBO, IBF та WBA.

"Усі знають, чого я хочу. І 2018 рік стане важливим періодом в історії боксу, адже на багато питань буде дано відповіді", - заявив Вайлдер в ефірі радіостанції The Boxing Voice.

"Це буде великий бій. Нам не потрібні усі ці балачки. Ми - важковаговики і про нас говорить увесь світ", - цитує американського боксера boxingscene.com.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році боксери проведуть по одному поєдинку: Джошуа -  із камерунцем Карласом Такамом 28 жовтня у Кардіффі, а Вайлдер із канадцем Бермейном Стіверном 4 листопада.
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