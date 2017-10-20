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20.10.2017  22:27

Усик провів майстер-клас для бійців АТО

Український чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) відвідав українських військових на передовій в Донецькій області.

Про візит Усика в Мар'їнці повідомив прес-аташе Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Олександр Усик знову на передовій. Український чемпіон завітав до прикордонників", - зазначив Слободян.

Аби розмова була цікавіша, а візит пізнавальнішим - у Мар'їнці, на "Больнічці" хлопці облаштували із підручних засобів ринг і попросили Олександра дати майстер-клас. Партнера для спарингу знайти не вдалося. За все довелося відповідати груші", - підсумував прес-аташе Держприкордонслужби.

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Бріедіс може відбутися в Україні.
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