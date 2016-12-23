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23.12.2016  12:32

Сестри Музичук і ще три українки виступлять на жіночому ЧС в Тегерані

ФІДЕ оголосила імена 62 з 64 учасниць жіночого чемпіонату світу з шахів, який пройде з 10 лютого по 5 березня в Тегерані.

Україну представлять п'ять шахісток: Анна Музичук, Марія Музичук, Наталія Букса, Наталія Жукова, Інна Гапоненко, пише сайт ФІДЕ.

Турнір пройде за кубковою системою.

Останніх двох учасниць вибере президент ФІДЕ.

Раніше була інформація, що Анна Музичук стала призеркою турніру в Мюнхені
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