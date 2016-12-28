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28.12.2016  19:59 - Champion.com.ua

Анна Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів


Українка Анна Музичук достроково перемогла на чемпіонаті світу зі швидких шахів серед жінок, який примала Доха.

На турнірі вона так і не зазнала жодної поразки, зупинившись досить близько від стовідсоткового результату.

Перемогу на турнірі Анна оформила у передостанньому турі, зігравши білими внічию із болгаркою Антоанетою Стефановою.

Саме цього результату вистачило Музичук, щоб забронювати за собою першу сходинку та звання чемпіонки.

За підсумками 11-ти зіграних партій у Музичук було 9 очок, а у її найближчої суперниці росіянки Алєксандри Костенюк - 7,5.

В останньому, 12-му, турі українка доволі швидко погодилася на нічию із китаянкою Цзюй Веньцзюнь. Цей результат уже ні на що не впливав для обох шахісток.

Щодо інших українок, то вони виступили не дуже вдало. Інна Гапоненко та Наталія Жукова взагалі фінішували у підвалі "турнірки". А от щодо Анни Ушеніної, то вона була близькою до потрапляння у топ-10, але у підсумку стала 13-ою.

Загалом у жіночому турнірі брали участь 34 шахістки.

Чемпіонат світу-2016 зі швидких шахів

Доха, Катар

Жінки

11-й тур

Анна Музичук - Антоанета Стефанова (Болгарія) - 0,5:0,5
Анна Ушеніна - Джу Чен (Катар) - 1:0
Мака Пурцеладзе (Грузія) - Інна Гапоненко - 1:0
Влада Свірідова (Росія) - Наталія Жукова - 1:0

12-й тур

Анна Музичук - Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 0,5:0,5
Анна Ушеніна - Чжао Сюе (Китай) - 0:1
Влада Свірідова (Росія) - Інна Гапоненко - 1:0
Жемаль Овездурдієва (Туркменістан) - Наталія Жукова - 1:0

Підсумкове становище: 1. Музичук - 9,5; 2. Алєксандра Костенюк - 8,5; 3. Нана Дзагнідзе - 8... 13. Ушеніна - 6,5... 29. Гапоненко - 4,5... 30. Жукова - 4...

Зауважимо, що президент України Петро Порошенко вже встиг привітати українську шахістку з перемогою на турнірі.

А вже через годину Україні надійшла ще одна чудова звістка - чемпіоном світу 2016 року зі швидких шахів серед чоловіків став українець Василь Іванчук.

Загалом у жіночому турнірі брали участь 34 шахістки.

Чемпіонат світу-2016 зі швидких шахів

Доха, Катар

Чоловіки

14-й тур

15-й тур

Василь Іванчук - Грант Мелкумян (Вірменія) - 1:0
Антон Коробов - Давід Антон Гіхарро (Іспанія) - 0:1
Лі Чао (Китай) - Андрій Волокитін - 0,5:0,5
Алєксандр  Рязанцев (Росія) - Олександр Бортник - 0,5:0,5
Володимир Онищук - Крістобаль Енрікес Вільягра (Чилі) - 0:1
Алєксєєй Дрєєв (Росія) - Олександр Моісеєнко - 1:0

Підсумкове становище: 1. Іванчук - 11; 2. Алєксандр Гріщук - 11; 3. Карлсен - 11...

деталі згодом

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Коментарі
 — 1
Зеник Гаєцький _ 28.12.2016 19:24
Хоч одна добра новина. Вітаємо і пишаємось
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