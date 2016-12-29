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29.12.2016  09:39

Музичук: Найважливішу партію в турнірі виграла у Дзагнідзе чорними

Українська шахістка Ганна Музичук заявила, що будь-що хотіла виграти на чемпіонаті світу зі швидких шахів 2016 року.

"Турнір вийшов непростим. Досить важко грати три дні поспіль. Я рада, що все закінчилося так вдало для мене.

Учора після двох нічиїх я виграла, напевно, найважливішу партію в турнірі - у Нани Дзагнідзе чорними. Мені не подобалася моя позиція, я відставала за часом, але у результаті мені пощастило. А потім виграла ще одну. А сьогодні було вже не так складно, коли на 1,5 очка випереджаєш переслідувачів.

Визнаю, для мене було важливо перемогти в цьому чемпіонаті. Я почала готуватися до нього досить давно.

По-перше, все-таки розігрувався титул чемпіонки світу, а по-друге, до цього мені не вдавалося виграти щось серйозне в швидких шахах - увесь час крутилася десь біля призової трійки, але не більше", - цитують Музичук Новини шахів.

Нагадаємо, що перемогу в турнірі на чемпіонаті світу зі швидких шахів отримали українці Ганна Музичук та Василь Іванчук. 

Ганна Музичук

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