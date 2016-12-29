Музичук: Найважливішу партію в турнірі виграла у Дзагнідзе чорними
Українська шахістка Ганна Музичук заявила, що будь-що хотіла виграти на чемпіонаті світу зі швидких шахів 2016 року.
"Турнір вийшов непростим. Досить важко грати три дні поспіль. Я рада, що все закінчилося так вдало для мене.
Учора після двох нічиїх я виграла, напевно, найважливішу партію в турнірі - у Нани Дзагнідзе чорними. Мені не подобалася моя позиція, я відставала за часом, але у результаті мені пощастило. А потім виграла ще одну. А сьогодні було вже не так складно, коли на 1,5 очка випереджаєш переслідувачів.
Визнаю, для мене було важливо перемогти в цьому чемпіонаті. Я почала готуватися до нього досить давно.
По-перше, все-таки розігрувався титул чемпіонки світу, а по-друге, до цього мені не вдавалося виграти щось серйозне в швидких шахах - увесь час крутилася десь біля призової трійки, але не більше", - цитують Музичук Новини шахів.
Нагадаємо, що перемогу в турнірі на чемпіонаті світу зі швидких шахів отримали українці Ганна Музичук та Василь Іванчук.
|Ганна Музичук
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28.12.2016
Анна Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів
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