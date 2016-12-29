Після першого дня чемпіонату світу з бліцу Музичук перебуває серед лідерів

Перший день чемпіонату світу з бліцу 2016 року серед чоловіків, за винятком деяких результатів, не приніс особливих несподіванок.

Після 12-ти турів турнірну таблицю достатньо впевнено з 10 очками та з відривом у 1,5 очка від найближчих переслідувачів очолюють нещодавні суперники у боротьбі за шахову корону - Сергей Карякін і Магнус Карлсен.

З українських шахістів поки що найкращий результат у чемпіона світу з рапіду-2016 Василя Іванчука - 8 очок та участь у розподілі 7-12 місць після першого дня.

У жінок наші основні надії пов’язані з Анною Музичук, яка щойно блискуче стала чемпіонкою світу серед жінок у рапіді.

Після перших п’яти турів, здавалося, що українські шахові надії виглядають досить примарними - 2,5 очка Музичук проти 5-ти, а після наступного туру - 6-ти очок - у лідируючої Д. Харіки (Індія).

Та, починаючи з 6-го туру, Аня почала стрімко набирати темп - чотири перемоги поспіль, у тому числі над нещодавнім лідером, і вже участь у розподілі 3-5 місць з відставанням лише в одне очко від лідера після першого дня змагань - росіянки Костенюк.