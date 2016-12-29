Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Шахи
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Українець Келеберда здобув срібло на чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків
Після першого дня чемпіонату світу з бліцу Музичук перебуває серед лідерів
Чемпіонат світу з бліцу. Іванчук дванадцятий після першого ігрового дня
Карлсен: Іванчук 30 років на вершині - це ж неймовірно
Музичук: Найважливішу партію в турнірі виграла у Дзагнідзе чорними
Коробов слідом за Іванчуком обіграв Карлсена на чемпіонаті світу зі швидких шахів


Новини
23:24
Баскетбол. Євроліга. Црвена Звезда завдала поразки ЦСКА, а Реал - Анадолу. Матчі 29 грудня
22:43
Шахи. Українець Келеберда здобув срібло на чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків
22:22
Бокс. Гаттон, якого побив Сенченко, заявив, що хотів покінчити життя самогубством
22:11
Шахи. Після першого дня чемпіонату світу з бліцу Музичук перебуває серед лідерів
21:45
Легка атлетика. Українці здобули відразу чотири медалі на змаганнях у Словаччині
21:40
Футбол. Екс-гравець Дніпра може змінити клуб у чемпіонаті Франції
21:01
Біатлон. Чемпіонат України. Ткаленко став дворазовим чемпіоном 2016 року
20:41
Футбол. Московський Спартак домовився про перехід екс-форварда Шахтаря
20:32
Футбол. Новий тренер Федецького й Олійника сказав, коли саджатиме українців у запас
20:25
Футбол. Зозуля може продовжити кар'єру в Китаї
Усі новини
31 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
29.12.2016  22:43

Українець Келеберда здобув срібло на чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків

Тимур Келеберда здобув срібло на 16-му чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків до 10 років.

У дев’яти турах юний вихованець львівської шахової академії (тренер Назар Фірман) здобув 5 перемог і 3 нічиї.

Це у підсумку принесло йому 6,5 очок, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

Чемпіонат Європи зі швидких шахів серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 років проходив у м. Нови-Сад (Сербія) протягом 27-28 грудня.

 
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
28.12.2016

Анна Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів
Подвійний український шаховий тріумф у рапіді у Катарі!
Ельянов - переможець одного з найбільш престижних опенів на острові Мен
Українські шахістки вибороли срібні медалі чемпіонату Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter