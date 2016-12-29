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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 22:43
Українець Келеберда здобув срібло на чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків
Тимур Келеберда здобув срібло на 16-му чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків до 10 років.
У дев’яти турах юний вихованець львівської шахової академії (тренер Назар Фірман) здобув 5 перемог і 3 нічиї.
Це у підсумку принесло йому 6,5 очок, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.
Чемпіонат Європи зі швидких шахів серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 років проходив у м. Нови-Сад (Сербія) протягом 27-28 грудня.
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28.12.2016
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