Українець Келеберда здобув срібло на чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків

Тимур Келеберда здобув срібло на 16-му чемпіонаті Європи зі швидких шахів серед юнаків до 10 років.

У дев’яти турах юний вихованець львівської шахової академії (тренер Назар Фірман) здобув 5 перемог і 3 нічиї.

Це у підсумку принесло йому 6,5 очок, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

Чемпіонат Європи зі швидких шахів серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 років проходив у м. Нови-Сад (Сербія) протягом 27-28 грудня.