Музичук захистила титул чемпіонки світу з бліцу
Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).
Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.
Після перших п’яти турів, здавалося, що українські шахові надії виглядають досить примарними – 2,5 очка Музичук проти 5-ти, а після наступного туру – 6 очок у лідируючої Д.Харіки (Індія).
Втім, починаючи з 6 туру, Музичук почала стрімко набирати темп – чотири перемоги поспіль, у тому числі над нещодавнім лідером, і вже участь у розподілі 3-5 місць з відставанням лише в одне очко від лідера після першого дня змагань - росіянки Костенюк.
У другий день змагань Музичук різко додала і в 14-му турі захопила одноосібне лідерство.
У заключному, 17-му турі вона обіграла екс-чемпіонку світу болгарку Антоанетту Стефанову і з 13-ма очками посіла чисте перше місце.
Таким чином, Музичук захистила звання чемпіонки світу з бліцу, яке вона завоювала в 2014 році в Словенії.
Друге місце в активі росіянки Валєнтіни Гуніної (12,5), на третьому місці завершила змагання її співвітчизниця Єкатєріна Лагно (12,5), яка раніше представляла саме Україну, а згодом змінила громадянство.
Інші українки виявилися за межами десятки найсильніших.
Інна Гапоненко посіла 12-е місце, Наталь Жукова - 14-е, Анна Ушеніна - 21-е.
Congratulations to Anna Muzychuk on adding the World Blitz title to her World Rapid! https://t.co/5XgjhcvibK #c24live #dohachess2016 pic.twitter.com/GTSknnfw2s— chess24.com (@chess24com) 30 грудня 2016 р.
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Анна Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахівПодвійний український шаховий тріумф у рапіді у Катарі!
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30.12.2016
Музичук захистила титул чемпіонки світу з бліцу
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