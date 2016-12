Музичук захистила титул чемпіонки світу з бліцу

Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів

Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).

Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.

Після перших п’яти турів, здавалося, що українські шахові надії виглядають досить примарними – 2,5 очка Музичук проти 5-ти, а після наступного туру – 6 очок у лідируючої Д.Харіки (Індія).

Втім, починаючи з 6 туру, Музичук почала стрімко набирати темп – чотири перемоги поспіль, у тому числі над нещодавнім лідером, і вже участь у розподілі 3-5 місць з відставанням лише в одне очко від лідера після першого дня змагань - росіянки Костенюк.

У другий день змагань Музичук різко додала і в 14-му турі захопила одноосібне лідерство.

У заключному, 17-му турі вона обіграла екс-чемпіонку світу болгарку Антоанетту Стефанову і з 13-ма очками посіла чисте перше місце.

Таким чином, Музичук захистила звання чемпіонки світу з бліцу, яке вона завоювала в 2014 році в Словенії.

Друге місце в активі росіянки Валєнтіни Гуніної (12,5), на третьому місці завершила змагання її співвітчизниця Єкатєріна Лагно (12,5), яка раніше представляла саме Україну, а згодом змінила громадянство.

Інші українки виявилися за межами десятки найсильніших.

Інна Гапоненко посіла 12-е місце, Наталь Жукова - 14-е, Анна Ушеніна - 21-е.

Congratulations to Anna Muzychuk on adding the World Blitz title to her World Rapid! https://t.co/5XgjhcvibK #c24live #dohachess2016 pic.twitter.com/GTSknnfw2s