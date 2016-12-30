Чемпіоном світу з бліцу став росіянин Карякін, Коробов та Іванчук у топ-10

У Катарі завершився чемпіонат світу з шахів у дисципліні бліц серед чоловіків.

Так, чемпіоном світу став росіянин Сєргєй Карякін.

Після 21 партії він набрав 16,5 очка. Друге місце зайняв норвежець Магнус Карлсен, який набрав таку ж кількість очок, але поступився Карякіну за додатковими показниками.

Третє місце у ще одного російського шахіста Даніїла Дубова, який набрав 14,5 очок і обігнав за додатковими показниками американця Хікару Накамуру і росіянина Алєксандра Грищука.

Що стосується українських шахістів, то відразу два представники зуміли фінішувати в десятці найсильніших.

Антон Коробов і Василь Іванчук набрали по 13 очок, зайнявши 8-е і 9-е місце відповідно.

Нагадаємо, 28 грудня Іванчук став чемпіоном світу з швидких шахів.

У бліці серед жінок чемпіонкою стала українка Анна Музичук.

Чемпіонат світу з шахів

Бліц

Чоловіки

30 грудня

1. Сєргєй Карякін (Росія) - 16,5

2. Магнус Карлсен (Норвегія) - 16,5

3. Даніїл Дубов (Росія) - 14,5

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8. Антон Коробов (Україна) - 13

9. Василь Іванчук (Україна) - 13

19. Володимир Онищук (Україна) - 12,5

52. Андрій Волокітін (Україна) - 10,5

62. Олександр Бортник (Україна) - 10

67. Олександр Моіскеєнко (Україна) - 10