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13.04.2017  00:50

Чемпіонат Європи. 2 тур. Марія Музичук та Наталія Жукова виграли свої партії. Інші результати

У Ризі продовжується чемпіонат Європи серед жінок.

У середу, 13 квітня, були зіграні партії 2 туру.

Результати українок:

Чемпіонат Європи з шахів серед жінок

Рига, Латвія

2 тур

13 квітня

Софі Міллет (Франція) - Ганна Музичук (Україна) нічия

Марія Музичук (Україна) - Йелдіз Бетул (Туреччина) 1:0

Юлія Осмак (Україна) - Катерина Лагно (Росія) нічия

Нана Дзагнідзе (Грузія) - Ольга Бабій (Україна) 1:0

Наталія Букса (Україна) - Джавакнішвілі Лела (Грузія) нічия

Наталія Жукова (Україна) - Малахова Єлизавета (Україна) 1:0

Папп Петра (Угорщина) - Долуганова Євгенія (Україна) 1:0

Інна Гапоненко (Україна) - Мовельяну Даніела (Італія) нічия

Ганна Іваненко (Україна) - Сандра Гарлінська (Латвія) 1:0
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