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12.04.2017
36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 00:50
Чемпіонат Європи. 2 тур. Марія Музичук та Наталія Жукова виграли свої партії. Інші результати
У Ризі продовжується чемпіонат Європи серед жінок.
У середу, 13 квітня, були зіграні партії 2 туру.
Результати українок:
Чемпіонат Європи з шахів серед жінок
Рига, Латвія
2 тур
13 квітня
Софі Міллет (Франція) - Ганна Музичук (Україна) нічия
Марія Музичук (Україна) - Йелдіз Бетул (Туреччина) 1:0
Юлія Осмак (Україна) - Катерина Лагно (Росія) нічия
Нана Дзагнідзе (Грузія) - Ольга Бабій (Україна) 1:0
Наталія Букса (Україна) - Джавакнішвілі Лела (Грузія) нічия
Наталія Жукова (Україна) - Малахова Єлизавета (Україна) 1:0
Папп Петра (Угорщина) - Долуганова Євгенія (Україна) 1:0
Інна Гапоненко (Україна) - Мовельяну Даніела (Італія) нічия
Ганна Іваненко (Україна) - Сандра Гарлінська (Латвія) 1:0
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03.03.2017
Музичук програла китаянці Тань Чжуньї у фіналі чемпіонату світу з шахів
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