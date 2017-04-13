Чемпіонат Європи. 3 тур. Сестри Музичук обмінялися результатами
У Ризі продовжується чемпіонат Європи серед жінок.
У четвер, 13 квітня, були зіграні партії 3 туру.
Результати 2 туру для українок була такими.
Результати українок:
Чемпіонат Європи з шахів серед жінок
Рига, Латвія
3 тур
13 квітня
Ганна Музичук (Україна) - Ольга Баделька (Білорусь) 1:0
Марія Музичук (Україна) - Сара Холт (Німеччина) нічия
Юлія Осмак (Україна) - Лела Джавакашвілі (Грузія) нічия
Ольга Бабій (Україна) - Аніта Стешко (Білорусь) 1:0
Еліна Данілян (Вірменія) - Наталія Букса (Україна) 1:0
Наталія Жукова (Україна) - Зейнат Мамеджарова (Азербаджан) нічия
Долуганова Євгенія (Україна) - Сіла Калгар (Туреччина) 1:0
Інна Гапоненко (Україна) - Абудла Хаяла (Азербайджан) нічия
Ольга Іваненко (Україна) - Ельтвіра Скрипченко (Франція) нічия
Малахова Єлизавета (Україна) - Ернесте Ігуна (Латвія) 1:0
Турнірне положення: Дзагнідзе - 3. 2-25 Музичук. М, Жукова, Музичук. Г по 2,5.
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03.03.2017
Музичук програла китаянці Тань Чжуньї у фіналі чемпіонату світу з шахів
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