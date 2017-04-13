Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Шахи
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Європи. 3 тур. Сестри Музичук обмінялися результатами
Чемпіонат Європи. 2 тур. Марія Музичук та Наталія Жукова виграли свої партії. Інші результати
Ілюмжинову вдалося залишитися на посаді президента FIDE
Рейтинг ФІДЕ. У топ-5 світу - відразу дві українські шахістки
Іванчук грає з Хоу Іфань товариський матч за 18 тисяч доларів
Бортник виграв турнір у Кишиневі
Новини
00:23
Футбол. Ліга Європи. 1/4 фіналу. Генк з Малиновським в складі програв Сельті, вихід на заміну Коноплянки не врятував Шальке від поразки в грі з Аяксом. Інші матчі
13.04.2017
23:38
Шахи. Чемпіонат Європи. 3 тур. Сестри Музичук обмінялися результатами
22:50
Футбол. В УЄФА заявили, що матч Ліон - Бешикташ переносити не збираються
22:43
Футбол. Шевченко: Відмовилися від спарингу зі збірною Єгипту, бо далеко летіти
22:20
Футбол. Початок матчу Ліон - Бешикташ відкладений через поведінку турецьких фанів
Усі новини
100 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
13.04.2017  23:38

Чемпіонат Європи. 3 тур. Сестри Музичук обмінялися результатами

У Ризі продовжується чемпіонат Європи серед жінок.

У четвер, 13 квітня, були зіграні партії 3 туру.

Результати 2 туру для українок була такими.

Результати українок:

Чемпіонат Європи з шахів серед жінок

Рига, Латвія

3 тур

13 квітня

Ганна Музичук (Україна) - Ольга Баделька (Білорусь) 1:0

Марія Музичук (Україна) - Сара Холт (Німеччина) нічия

Юлія Осмак (Україна) - Лела Джавакашвілі (Грузія) нічия

Ольга Бабій (Україна) - Аніта Стешко (Білорусь) 1:0

Еліна Данілян (Вірменія) - Наталія Букса (Україна) 1:0

Наталія Жукова (Україна) - Зейнат Мамеджарова (Азербаджан) нічия

Долуганова Євгенія (Україна) - Сіла Калгар (Туреччина) 1:0

Інна Гапоненко (Україна) - Абудла Хаяла (Азербайджан) нічия

Ольга Іваненко (Україна) - Ельтвіра Скрипченко (Франція) нічия

Малахова Єлизавета (Україна) - Ернесте Ігуна (Латвія) 1:0

Турнірне положення: Дзагнідзе - 3. 2-25 Музичук. М, Жукова, Музичук. Г по 2,5.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
03.03.2017

Музичук програла китаянці Тань Чжуньї у фіналі чемпіонату світу з шахів
Українська шахістка стала срібною призеркою чемпіонату світу з класичних шахів
Музичук захистила титул чемпіонки світу з бліцу
Анна Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter