Українець Гриньов виграв шаховий турнір в Азербайджані

Київський міжнародний майстер Валерій Гриньов з 7-ма очками з 9-ти одноосібно переміг у групі "А" на фестивалі "Нахічевань опен-2017".

Він випередив 11 міжнародних гросмейстерів та стільки ж міжнародних майстрів, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

Після поразки у першому турі Гриньов у наступних восьми зробив лише дві нічиї при шести перемогах.

Причому, остання з них була отримана у заключному 9-му турі у принциповій партії з рейтинг-фаворитом турніру азербайджанцем Ельтажі Сафарлі (2668), який входить до першої світової сотні.