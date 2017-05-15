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15.05.2017  08:38

Українець Гриньов виграв шаховий турнір в Азербайджані

Київський міжнародний майстер Валерій Гриньов з 7-ма очками з 9-ти одноосібно переміг у групі "А" на фестивалі "Нахічевань опен-2017".

Він випередив 11 міжнародних гросмейстерів та стільки ж міжнародних майстрів, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

Після поразки у першому турі Гриньов у наступних восьми зробив лише дві нічиї при шести перемогах.

Причому, остання з них була отримана у заключному 9-му турі у принциповій партії з рейтинг-фаворитом турніру азербайджанцем Ельтажі Сафарлі (2668), який входить до першої світової сотні.

 
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