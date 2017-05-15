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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.05.2017 08:38
Українець Гриньов виграв шаховий турнір в Азербайджані
Київський міжнародний майстер Валерій Гриньов з 7-ма очками з 9-ти одноосібно переміг у групі "А" на фестивалі "Нахічевань опен-2017".
Він випередив 11 міжнародних гросмейстерів та стільки ж міжнародних майстрів, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.
Після поразки у першому турі Гриньов у наступних восьми зробив лише дві нічиї при шести перемогах.
Причому, остання з них була отримана у заключному 9-му турі у принциповій партії з рейтинг-фаворитом турніру азербайджанцем Ельтажі Сафарлі (2668), який входить до першої світової сотні.
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03.03.2017
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