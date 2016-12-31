В Росії підстрелили бійця Мірзаєва, який кілька років тому вбив студента у Москві

У Москві здійснений напад на бійця ММА Расула Мірзаєва. За попередньою інформацією, нападаючі зробили декілька пострілів в обличчя Мірзаєва з пневматичного пістолета, а також побили його бітою.

Спортсмен доставлений в одну з лікарень. На місці події працює поліція.

"Троє невідомих напали на Мірзаєва на вулиці Східна близько 02:00 мск. Зловмисники побили і ранили з травматичного пістолета спортсмена, після чого сховалися. Потерпілий госпіталізований", - повідомило джерело ТАСС в правоохоронних органах.

Нагадаємо, в 2011 році біля нічного клубу "Гараж" Расул Мірзаєв ударив 19-річного студента Івана Агафонова. Він ударився об асфальт, втратив свідомість і був доставлений в лікарню. Молода людина впала в кому і через декілька днів померла.

На бійця завели кримінальну справу, в результаті судових розглядів спортсмен провів один рік в СІЗО замість двох років позбавлення волі.