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Єдиноборства. Українець Побережець підписав контракт з UFC
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22.01.2017  21:12

Українець Побережець підписав контракт з UFC

Найпопулярніша ММА-організація UFC поповнилася українським важковаговиком Дмитром Побережцем.

Деталі угоди не уточнюються, як і орієнтовна дата дебюту Дмитра, а також ім'я його першого суперника.

Варто відзначити, що в минулому Дмитро Побережець ставав призером чемпіонатів світу та Європи з бойового самбо, а також виступав в серіях М-1, Pro FC і Cage Warriors, здобувши 24 перемоги (14 - нокаутом), пише sportarena.com.

Додамо, що у UFC вже виступають два представники України - Микита Крилов і Марина Мороз.
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