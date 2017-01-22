Українець Побережець підписав контракт з UFC

Найпопулярніша ММА-організація UFC поповнилася українським важковаговиком Дмитром Побережцем.

Деталі угоди не уточнюються, як і орієнтовна дата дебюту Дмитра, а також ім'я його першого суперника.

Варто відзначити, що в минулому Дмитро Побережець ставав призером чемпіонатів світу та Європи з бойового самбо, а також виступав в серіях М-1, Pro FC і Cage Warriors, здобувши 24 перемоги (14 - нокаутом), пише sportarena.com.

Додамо, що у UFC вже виступають два представники України - Микита Крилов і Марина Мороз.