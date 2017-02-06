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06.02.2017  18:19

Українці здобули 18 нагород на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед юнаків

З 4-го по 5-е лютого у м. Белек (Туреччина) проходив ІІІ чемпіонат Європи з тхеквондо (ВТФ) серед молодших юнаків.

У цьогорічному юнацькому чемпіонаті Європи брали участь близько 200 спортсменів 2006-2007 років народження з 11 країн, інформує сайт Мiнiстерства молоді та спорту України .

Українські спортсмени за два дні чемпіонату вибороли 18 медалей: 5 золотих, 6 срібних і 7 бронзових.

Золото до активу збірної вибороли Марія Аксьонова (до 29 кг), Єгор Безсмертний (до 36 кг), Анастасія Сидоренко (до 30 кг), Владислав Ободзинський (до 37 кг), Артем Безсмертний (до 40 кг).

Володарями срібла стали Анастасія Коновал (до 40 кг), Богдан Лазарчук (до 30 кг), Дарина Костеневич (до 30 кг), Діана Круш (до 36 кг), Дмитро Попов (до 37 кг), Матвій Форостюк (до 40 кг).

Третю сходинку турніру посіли Марія Заморока (до 27 кг), Олександр Литвин (до 30 кг), Руслан Пікалов (до 36 кг), Ярослав Твердохлєбов (до 36 кг), Таїсія Брюханова (до 30 кг), Богдан Трембач і Данило Ведерніков (до 37 кг).

 
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