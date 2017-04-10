Українські каратисти - у призах на чемпіонаті Європи-2017 (WKO)

Минулого вік-енду, 8-9 квітня, у місті Роскілле (Данія) розіграли нагороди континентальної першості 2017 з кіокушинкай карате (WKO) у фул-контакті.

Спортсмени боролися у розділах "ката" і "куміте". Збірна України повертається з двома відзнаками, інформує сайт Спортивного комітету України.

Срібну нагороду до скарбнички поклала Наталія Кочеткова. Вона стала віце-чемпіонкою Європи у жіночому турнірі "ката". Кращою за нашу представницю стала лише бельгійка Ен Дрісенс.

У чоловічому "ката" Олег Король виборов бронзову медаль, розділивши третій рядок з угорцем Тотом Аттіла.

На інших призових подіумах обійшлося без українців.