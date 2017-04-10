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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 18:24
Українські каратисти - у призах на чемпіонаті Європи-2017 (WKO)
Минулого вік-енду, 8-9 квітня, у місті Роскілле (Данія) розіграли нагороди континентальної першості 2017 з кіокушинкай карате (WKO) у фул-контакті.
Спортсмени боролися у розділах "ката" і "куміте". Збірна України повертається з двома відзнаками, інформує сайт Спортивного комітету України.
Срібну нагороду до скарбнички поклала Наталія Кочеткова. Вона стала віце-чемпіонкою Європи у жіночому турнірі "ката". Кращою за нашу представницю стала лише бельгійка Ен Дрісенс.
У чоловічому "ката" Олег Король виборов бронзову медаль, розділивши третій рядок з угорцем Тотом Аттіла.
На інших призових подіумах обійшлося без українців.
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17.05.2016
Українські самбісти здобули 19 медалей на чемпіонаті Європи в Росії
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