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443 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]21.05.2017 22:04
Українка Сапсай стала чемпіонкою Європи з самбо
Українська самбістка Анастасія Сапсай стала чемпіонкою Європи в категорії понад 80 кг.
У вирішальній сутичці українка здолала представницю Грузії Єлєну Кебадзе, пише ФСУ.
Також бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоювали Катерина Москаль (до 68 кг), Наталія Ільків (до 56 кг), Олексій Ніженко (до 82 кг) і Петро Давиденко (до 90 кг).
У медальному заліку жіноча збірна України посіла друге місце, поступившись лише росіянкам.
Раніше повідомлялося, що у перший день чемпіонату Європи з самбо збірна України виборола чотири медалі.
|Анастасія Сапсай
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17.05.2016
Українські самбісти здобули 19 медалей на чемпіонаті Європи в Росії
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