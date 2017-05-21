Українка Сапсай стала чемпіонкою Європи з самбо

Українська самбістка Анастасія Сапсай стала чемпіонкою Європи в категорії понад 80 кг.

У вирішальній сутичці українка здолала представницю Грузії Єлєну Кебадзе, пише ФСУ.

Також бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоювали Катерина Москаль (до 68 кг), Наталія Ільків (до 56 кг), Олексій Ніженко (до 82 кг) і Петро Давиденко (до 90 кг).

У медальному заліку жіноча збірна України посіла друге місце, поступившись лише росіянкам.

Раніше повідомлялося, що у перший день чемпіонату Європи з самбо збірна України виборола чотири медалі.