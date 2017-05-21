Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Єдиноборства
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Українка Сапсай стала чемпіонкою Європи з самбо
У перший день чемпіонату Європи з самбо збірна України виборола чотири медалі
В ММА боєць нокаутував свого суперника за чотири секунди. ВІДЕО
На чемпіонаті світу з тайського боксу українці виграли вісім нагород
Українські каратисти вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи у Туреччині
Українська чоловіча збірна - бронзові призери чемпіонату Європи з карате у куміте
Новини
23:40
Футбол. Динамо - Зоря. ФОТОРЕПОРТАЖ
23:40
Футбол. Чемпіонат Італії. Матчі 37-го туру. Ювентус оформив чемпіонство
23:30
Баскетбол. Євроліга. Фенербахче обіграв у фіналі Олімпіакос
23:20
Футбол. Шахтар потрапить в перший кошик при жеребкуванні групового етапу ЛЧ
23:13
Футбол. Суркіс: До 30-го травня я прийму рішення
Усі новини
443 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
21.05.2017  22:04

Українка Сапсай стала чемпіонкою Європи з самбо

Українська самбістка Анастасія Сапсай стала чемпіонкою Європи в категорії понад 80 кг.

У вирішальній сутичці українка здолала представницю Грузії Єлєну Кебадзе, пише ФСУ.

Також бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоювали Катерина Москаль (до 68 кг), Наталія Ільків (до 56 кг), Олексій Ніженко (до 82 кг) і Петро Давиденко (до 90 кг).

У медальному заліку жіноча збірна України посіла друге місце, поступившись лише росіянкам.

Раніше повідомлялося, що у перший день чемпіонату Європи з самбо збірна України виборола чотири медалі

Анастасія Сапсай
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.05.2016

Українські самбісти здобули 19 медалей на чемпіонаті Європи в Росії
У підсумку українці зайняли друге місце командного заліку у бойовому самбо
"Задушливий" вечір у київському цирку ФОТОРЕПОРТАЖ
Олександр Ромащенко: Бій проти Волкова - сходинка до подальших звершень
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter