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17.10.2017  19:47

Молодіжна збірна України виграла 13 медалей на чемпіонаті світу з самбо

Молодіжна збірна України виграла 4 срібні та 9 бронзових нагород на ЧС у Сербії.

Про це повідомляє Федерація самбо України.

У перший день турніру дві срібні медалі виграли Анастасія Безатосная (до 52 кг) і Сергій Крівчач. Артур Єфрємов (до 75 кг) і Віталій Тєрєнтьєв стали бронзовими призерами.

У другий день срібло здобула Наталія Чистякова. Анна Слободянюк (від 75 кг), Станіслав Сергійчук (до 81 кг), Євген Вехера (від 87 кг), Катерина Саблєєва (до 48 кг), Владислава Нетсвіт (до 60 кг) і Данило Шевченко виграли бронзу.

У третій день Анастасія Додосеева (до 75 кг) взяла срібло, а Наталя Пилипенко (до 80 кг) - бронзу.

Як повідомлялося раніше, автобус, який віз збірну на змагання, перекинувся, потрапивши у ДТП.
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