Павелко пояснив, чому Фоменко не був звільнений раніше

Екс-тренер збірної України Михайло Фоменко вивів збірну на Євро-2016, тому не був звільнений раніше.

Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко, який розповів, чому на Євро-2016 головним тренером збірної України працював саме Фоменко.

"Вважаю, з моральної точки було правильно залишити Фоменка головним тренером збірної після того, як він вивів нашу національну команду на Євро. Він вирішив поставлене перед ним завдання", - пояснив очільник ФФУ.

"Тепер же повністю оновлений адміністративний штаб, медичний штаб. Зміни в комітеті збірних - це ланки одного ланцюга. Оновлений комітет збірних і його глава Мирон Маркевич літає на всі матчі, бачить все на власні очі, аналізує", - сказав Павелко.

Президент ФФУ запевнив, що в структурі збірної ще буде багато цікавих змін.

"Ще буде багато і змін, адже цей процес не завершений. Нещодавно дізнаюся, що жіноча збірна поїхала на збір до Туреччини, де провела матчі з клубами третього дивізіону. Для чого це робиться ?! Досить жити по-старому!", - заявив він.

"Потрібно аналізувати, з ким граємо, які умови тренувань і проживання, в чому нам це допоможе? А не діяти по накатаній: їдемо в Туреччину, бо так було завжди", - підкреслив Павелко.

Раніше повідомлялося, що ФФУ запропонувала збірним Бразилії і Аргентини провести збір в Україні перед ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Андрій Павелко у тестовому режимі запустив завод із виробництва штучних полів.