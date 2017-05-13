Харлан виграла етап Кубка світу в Тунісі. ВІДЕО

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан перемогла на етапі Кубку світу з фехтування в Тунісі.

Це перша перемога українки після 7-місячної перерви пов'язаною з травмою.

У півфіналі Харлан у напруженому поєдинку перемогла олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії - 15:12.

А вже у фіналі українська фехтувальниця завдала поразки представниції Угорщини Анні Мартон - 15:9.