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13.05.2017  20:56

Харлан виграла етап Кубка світу в Тунісі. ВІДЕО

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан перемогла на етапі Кубку світу з фехтування в Тунісі.

Це перша перемога українки після 7-місячної перерви пов'язаною з травмою.

У півфіналі Харлан у напруженому поєдинку перемогла олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії - 15:12.

А вже у фіналі українська фехтувальниця завдала поразки представниції Угорщини Анні Мартон - 15:9.

Світлина Getty Images

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