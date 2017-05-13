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751 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.05.2017 20:56
Харлан виграла етап Кубка світу в Тунісі. ВІДЕО
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан перемогла на етапі Кубку світу з фехтування в Тунісі.
Це перша перемога українки після 7-місячної перерви пов'язаною з травмою.
У півфіналі Харлан у напруженому поєдинку перемогла олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії - 15:12.
А вже у фіналі українська фехтувальниця завдала поразки представниції Угорщини Анні Мартон - 15:9.
|Світлина Getty Images
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20.02.2016
Харлан виборола золото на етапі Кубку світу у Бельгії. ФОТО
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