Українські шаблістки потрапили в п'ятірку найсильніших на чемпіонаті Європи
Українські шаблістки Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Олена Прокуда і Юлія Бакастова зупинилися на п'ятому місці в підсумковому заліку на чемпіонаті Європи в Тбілісі.
Завдяки тому, що збірна України займає п'яту позицію в світовому рейтингу, Харлан, Жовнір, Прокуда і Бакастова стартували відразу в 1/4 фіналу.
На цьому етапі українки зустрілися з угорськими фехтувальницями на чолі з другим номером FIE Анною Мартон.
Протягом усієї зустрічі суперниці йшли удар в удар, у свою чергу українським шаблісткам навіть вдавалося утримувати лідируючу позицію, але в передостанньому бою протистояння угорки повернули собі перевагу - 40:37.
Як завжди, на вирішальний поєдинок вийшла Ольга Харлан, у якій практично вийшло відновити статус-кво, записавши на свій рахунок 6 ударів.
Однак останній був все ж за Мартон. Зустріч закінчилася з рахунком 45:43 на користь збірної Угорщини.
У боротьбі за 5-8 місце українки спочатку здобули впевнену перемогу над німкенями з рахунком 45:28, а після в напруженій боротьбі виграли у іспанок - 45:43 і таким чином фінішували на п'ятому місці, пише Хsport.
Відзначимо, що в цей же день змагалися рапіристи.
Українці були близькі до того, щоб зробити сенсацію, але в останній момент поступилися путівкою в півфінал титулованим італійцям.
Нагадаємо, що в індивідуальній першості національна команда України також залишилася без медалей, в індивідуальній першості національна команда України також залишилася без медалей.
Кращим результатом стало десяте місце лідера збірної Ольги Харлан.
|Збірна України на чемпіонаті Європи / FIE
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20.02.2016
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