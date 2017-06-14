Українські шаблістки потрапили в п'ятірку найсильніших на чемпіонаті Європи

Українські шаблістки Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Олена Прокуда і Юлія Бакастова зупинилися на п'ятому місці в підсумковому заліку на чемпіонаті Європи в Тбілісі.

Завдяки тому, що збірна України займає п'яту позицію в світовому рейтингу, Харлан, Жовнір, Прокуда і Бакастова стартували відразу в 1/4 фіналу.

На цьому етапі українки зустрілися з угорськими фехтувальницями на чолі з другим номером FIE Анною Мартон.

Протягом усієї зустрічі суперниці йшли удар в удар, у свою чергу українським шаблісткам навіть вдавалося утримувати лідируючу позицію, але в передостанньому бою протистояння угорки повернули собі перевагу - 40:37.

Як завжди, на вирішальний поєдинок вийшла Ольга Харлан, у якій практично вийшло відновити статус-кво, записавши на свій рахунок 6 ударів.

Однак останній був все ж за Мартон. Зустріч закінчилася з рахунком 45:43 на користь збірної Угорщини.

У боротьбі за 5-8 місце українки спочатку здобули впевнену перемогу над німкенями з рахунком 45:28, а після в напруженій боротьбі виграли у іспанок - 45:43 і таким чином фінішували на п'ятому місці, пише Хsport.

Відзначимо, що в цей же день змагалися рапіристи.

Українці були близькі до того, щоб зробити сенсацію, але в останній момент поступилися путівкою в півфінал титулованим італійцям.

Нагадаємо, що в індивідуальній першості національна команда України також залишилася без медалей, в індивідуальній першості національна команда України також залишилася без медалей.

Кращим результатом стало десяте місце лідера збірної Ольги Харлан.