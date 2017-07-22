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685 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.07.2017 19:37 - Сhampion.com.ua
Ольга Харлан - триразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях
Ольга Харлан - чемпіонка світу 2017 року в індивідуальному фехтуванні на шаблях.
Це звання вона завоювала у німецькому Лейпцигу у суботу, 22 липня.
У фіналі українська спортсменка виявилася на голову сильнішою за Аззу Бесбес з Тунісу - 15:5.
Харлан зробила ривок на старті поєдинку - 6:0, тільки після чого дозволила здобути суперниці перше очко.
Надалі Ольга лише збільшувала свою перевагу, здобувши розгромну звитягу, як для фіналу.
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