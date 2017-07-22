Ольга Харлан - триразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях

Ольга Харлан - чемпіонка світу 2017 року в індивідуальному фехтуванні на шаблях.

Це звання вона завоювала у німецькому Лейпцигу у суботу, 22 липня.

У фіналі українська спортсменка виявилася на голову сильнішою за Аззу Бесбес з Тунісу - 15:5.

Харлан зробила ривок на старті поєдинку - 6:0, тільки після чого дозволила здобути суперниці перше очко.

Надалі Ольга лише збільшувала свою перевагу, здобувши розгромну звитягу, як для фіналу.

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