Харлан вдесяте визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан продовжує підкорювати нові вершини не тільки на спортивному майданчику.

За підсумками липня п'ятиразова чемпіонка світу вдесяте отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

Її наставника Юрія Марченка визнано найкращим тренером липня, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Визнання Ольга удостоєна завдяки черговій надпереконливій перемозі на чемпіонаті світу у німецькому Лейпцигу.

Харлан залишається рекордсменкою за кількістю високих нагород від НОК.

Слідом за нею йде спортивний гімнаст Олег Верняєв, який вже дев'ять разів ставав найкращим спортсменом місяця в Україні.