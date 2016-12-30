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Фігурне катання. Росіянка Сотнікова може бути позбавлена золотої медалі ОІ-2014
164 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 22:31
Росіянка Сотнікова може бути позбавлена золотої медалі ОІ-2014
Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 з фігурного катання Аделіна Сотнікова може бути позбавлена золотої медалі через маніпуляції з допінг-пробами.
Про це повідомляє італійська La Gazzetta dello Sport.
За інформацією видання, прізвище спортсменки згадується в доповіді Річарда Макларена серед російських чемпіонів і призерів Ігор, чиї проби могли бути розкриті.
"Ще занадто рано давати будь-які коментарі. Але думаю, що для тих, хто хоче бачити спорт чистим, будь-яка подібна підозра є розчаруванням", - цитує видання бронзового призера Ігор у Сочі італійку Кароліну Костнер.
Також в статті між іншим згадані Тетяна Волосожар і Ксєнія Столбова, що ставить під сумнів золото росіян в командному турнірі, пише Чемпионат.
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