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27.01.2017  17:39

ЧЄ-2017. Павлов розташувався на 15-му місці після короткої програми

18-річний фігурист Іван Павлов показав свій найкращий прокат короткої програми і з 68,94 балами посідає наразі 15-е місце у турнірі чоловіків-одиночників на чемпіонаті Європи, що триває в Остраві.

Учень київського тренера Дмитра Шкідченка отримав від суддів досить високі оцінки та перевершив свій результат за коротку програму.

Як інформує сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах, фігурист якісно та чисто виконав усі без винятку заявлені елементи.

Як зазначив перед європейським стартом фігурист, його коротка програма - свого роду експеримент, оскільки раніше у стилі хіп-хоп він не катався.

У суботу, 28 січня, Павлов вийде на лід з довільною програмою.

Перед вирішальною боротьбою за нагороди чемпіонату, як і передбачалось, впевнено лідирує чемпіон світу та Європи іспанець Хав`єр Фернандес. Він набрав 104,25 балів.

Іван Павлов
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