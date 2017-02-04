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Універсіада. Назарова та Нікітін - чемпіони з фігурного катання у танцях на льоду

04.02 12:48
 
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04.02.2017  12:48

Універсіада. Назарова та Нікітін - чемпіони з фігурного катання у танцях на льоду

Українці Олександра Назарова та Максим Нікітін стали чемпіонами зимової Універсіади-2017 у спортивних танцях на льоду.

У змаганнях танцювальних пар,які щойно завершилися в Алмати(Казахстан), наші фігуристи були кращими як у короткій програмі, так і у довільній програмах,набравши загалом рекордні 165,62 балів, передає ufsf.com.ua.

Зокрема,їхній довільний танець, для якого фігуристи обрали у цьому сезоні музику з кінофільму "Невдахи", не лише був високо оцінений суддями,але й викликав справжнє захоплення декількох тисяч глядачів льодового палацу.

Українці виступали яскраво,з настроєм ,показавши якісне катання і не залишивши суперникам жодного шансу наздогнати їх: коли на табло висвітилась оцінка нашого дуету за довільну - 101,50 балів,ще до завершення виступів усіх 14 пар стало ясно, хто здобув "золото" Універсіади.

Для дворазових чемпіонів України Олександри Назарової/Максима Нікітіна - це друга нагорода великих міжнародних змагань: у 2015 році вони стали бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів.

Після цього вихованці харківського тренера Галини Чурілової,які наразі тренуються у США у Ігоря Шпільбанда, швидко освоїлися серед "дорослих" дуетів,демонструючи стрімкий прогрес.

Так, на цьогорічному чемпіонаті Європи 20-річна Олександра та 22-річний Максим увійшли до ТОП-десятки кращих танцювальних пар континенту,посівши 9-е місце.

Срібні медалі Універсіади дісталися росіянам Софії Євдокимовій/Єгору Базіну – 156,96.

На третьому місці – Шарі Кох/Крістиан Нойштерн з Німеччини – 154,00.

Нагадаємо, це вже друга золота медаль збірної України на цьогорічній Універсіаді.

Раніше "золото" у гонці переслідування здобула українська біатлоністка Надія Бєлкіна.

Олександра Назарова/Максим Нікітін. Світлина ufsf.com.ua
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