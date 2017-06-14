У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) залишає за собою право перенесення або скасування чемпіонату Європи з фігурного катання, який повинен пройти в Москві з 15 по 21 січня 2018 року.

Як повідомляє прес-служба ISU, це може статися на підставі аналізу даних з доповіді голови незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена, який ще проводиться.

Таке рішення було прийнято в ході засідання ради ISU в Амстердамі.

У документі зазначається, що право на проведення ЧЄ-2018 було надано Москві до публікації доповіді Макларена і організація залишає за собою право на скасування або перенесення турніру через розміщені в ній дані, а також на підставі серйозних обставин іншого характеру, пише newsru.com.

Нагадаємо, що після публікації доповіді Макларена Міжнародний олімпійський комітет рекомендував профільним міжнародним федераціям з зимових видів спорту відмовитися від проведення змагань на території РФ на час розслідування допінгових скандалів.

Раніше повідомлялося, що міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.