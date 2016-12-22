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155 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 12:46
Екс-тренер Вольфсбурга очолив Боруссію М
Екс-тренер Вольфсбурга Дітер Геккінг очолив менхенгладбахську Боруссію.
Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Контракт з наставником розрахований до літа 2019 року.
Геккінг змінив на посаді головного тренера Андре Шуберта, якого було звільнено за незадовільні результати.
Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer der #Fohlenelf. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. https://t.co/eH7eGi13CU pic.twitter.com/XJBg0UzaHx— Borussia (@borussia) 22 грудня 2016 р.
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22.12.2016
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