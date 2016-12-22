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22.12.2016  12:46

Екс-тренер Вольфсбурга очолив Боруссію М

Екс-тренер Вольфсбурга Дітер Геккінг очолив менхенгладбахську Боруссію.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Контракт з наставником розрахований до літа 2019 року.

Геккінг змінив на посаді головного тренера Андре Шуберта, якого було звільнено за незадовільні результати.
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