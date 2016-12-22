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Ковзанярський спорт. У Росії відібрали етап Кубка світу з ковзанярського спорту
990 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]22.12.2016 13:21
Кравця в Гранаді обізвали росіянином
Півзахисник збірної Словенії і Гранади Рене Крхін вважає українського нападника Артема Кравця росіянином.
"Алжирець і росіянин", – прокоментував словенець фото орендованого "динамівця" в Інстаграмі.
Зазначимо, що на селфі разом з Артемом позує марокканець Карсела-Гонсалес.
Українець не забарився з відповіддю і аналогічно потролив Крхіна: "Давай з нами, словаку", пише Футбол 24.
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Dani Njasha _ 22.12.2016 13:37
так це ж стібаються.
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22.12.2016
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