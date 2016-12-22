Кравця в Гранаді обізвали росіянином

Півзахисник збірної Словенії і Гранади Рене Крхін вважає українського нападника Артема Кравця росіянином.

"Алжирець і росіянин", – прокоментував словенець фото орендованого "динамівця" в Інстаграмі.

Зазначимо, що на селфі разом з Артемом позує марокканець Карсела-Гонсалес.

Українець не забарився з відповіддю і аналогічно потролив Крхіна: "Давай з нами, словаку", пише Футбол 24.