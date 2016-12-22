Динамо продовжило контракт з молодим півзахисником Шапаренком

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко в першій частині сезону стабільно виступав в чемпіонаті U-21 та в Юнацькій Лізі УЄФА.

18-річний футболіст показував якісну гру, заслуживши позитивні відгуки тренерського штабу.

ФК Динамо (Київ) підписав з Шапаренком нову угоду, розраховану до 31 грудня 2020 року, інформує прес-служба столичного клубу.

Раніше клуб продовжив контракт з воротарем молодіжної команди Володимиром Маханьковим.

Також новий контракт було підписано з випускником ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського літа 2016 року Денисом Янаковим.