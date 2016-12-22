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169 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 13:35
Динамо продовжило контракт з молодим півзахисником Шапаренком
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко в першій частині сезону стабільно виступав в чемпіонаті U-21 та в Юнацькій Лізі УЄФА.
18-річний футболіст показував якісну гру, заслуживши позитивні відгуки тренерського штабу.
ФК Динамо (Київ) підписав з Шапаренком нову угоду, розраховану до 31 грудня 2020 року, інформує прес-служба столичного клубу.
Раніше клуб продовжив контракт з воротарем молодіжної команди Володимиром Маханьковим.
Також новий контракт було підписано з випускником ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського літа 2016 року Денисом Янаковим.
|Микола Шапаренко. Світлина ФК Динамо Київ
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