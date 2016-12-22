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765 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 13:53
Рахаєв взяв у свій штаб в Актобе екс-тренера збірної України
Колишній наставник харківського Металіста Ігор Рахаєв сформував тренерський штаб у казахському Актобе.
Не домовившись раніше з кропивницькою Зіркою, Рахаєв на початку грудня очолив казахський Актобе.
У новому клубі асистентами 43-річного керманича будуть екс-асистент у Металісті Сергій Яковенко і колишній тренер воротарів збірної України (з 2013 по 2016 рр.) Юрій Сивуха.
Ще один українець Юрій Ушмаєв, який також працював з Рахаєвим у Металісті, став наставником дубля Актобе, пише FooBoom.
43-річний тренер раніше працював з харківським Металістом.
Останнім місцем роботи Рахаєва була молдавська Заря.
У минулому сезоні чемпіонату Казахстану Актобе посів 6-е місце.
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22.12.2016
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