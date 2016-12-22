Рахаєв взяв у свій штаб в Актобе екс-тренера збірної України

Колишній наставник харківського Металіста Ігор Рахаєв сформував тренерський штаб у казахському Актобе.

Не домовившись раніше з кропивницькою Зіркою, Рахаєв на початку грудня очолив казахський Актобе.

У новому клубі асистентами 43-річного керманича будуть екс-асистент у Металісті Сергій Яковенко і колишній тренер воротарів збірної України (з 2013 по 2016 рр.) Юрій Сивуха.

Ще один українець Юрій Ушмаєв, який також працював з Рахаєвим у Металісті, став наставником дубля Актобе, пише FooBoom.

43-річний тренер раніше працював з харківським Металістом.

Останнім місцем роботи Рахаєва була молдавська Заря.

У минулому сезоні чемпіонату Казахстану Актобе посів 6-е місце.